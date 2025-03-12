Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 19:46

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Калужской и Воронежской областях

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв нет.

Кроме того, в двух южных районах Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также обнаружили и уничтожили несколько дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших нет, однако повреждены два объекта инфраструктуры.

«Оперативные службы находятся на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», написал он в телеграм-канале.

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Напомним, 11 марта ВСУ запустили сразу 337 дронов по российским регионам, в частности по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили 74 из летевших на столицу БПЛА, и всё же повреждений избежать не удалось — пострадали жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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