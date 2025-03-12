Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Калужской и Воронежской областях

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв нет.

Кроме того, в двух южных районах Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также обнаружили и уничтожили несколько дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших нет, однако повреждены два объекта инфраструктуры.