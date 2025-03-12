Операторы смерти: Какие подразделения ВСУ причастны к атаке на Россию беспилотниками-камикадзе В ночь на 11 марта Украина провела крупнейшую за время СВО атаку боевыми БПЛА на регионы России. Силы ПВО сбили более 340 дронов разных типов. Life.ru выяснял, откуда шла атака ВСУ и кого теперь ждёт удар возмездия. 11 марта, 21:15 Глава киевского режима Владимир Зеленский мог отдать приказ ВСУ на атаку регионов России БПЛА. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Роман Ветров, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © Wikipedia / VoidWanderer

Что известно об атаке БПЛА

Украина осуществила один из самых массовых налётов на Россию за всё время СВО — в воздухе находились 343 БПЛА разных типов. В результате атаки в Московской области погибли три человека, ещё 19 получили ранения разной степени тяжести. По информации телеграм-канала SHOT, атака дронов осуществлялась из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Дистанция между наиболее удалёнными между собой российской Московской и украинской Днепропетровской областями составляет более 800 километров. Такое расстояние могут преодолеть только дроны, называемые в Незалежной БПЛА «стратегического значения».

На Украине решения о запуске боевых дронов на регионы России в таком количестве принимаются высшим военным и политическим руководством страны. Это глава киевского режима Владимир Зеленский, а также Минобороны и Генеральный штаб. Учитывая начавшиеся переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, приказ мог отдать лично Зеленский, а далее его реализовали на местах.

Что известно о запущенных БПЛА

По данным телеграм-канала SHOT, для ударов были использованы дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». «Лютый» — одна из секретных разработок Киева, способная нести нагрузку до 250 килограмм. «Лютый» запускают вместе с дронами-камикадзе «Рубака», у которых фюзеляж и крылья обмотаны фольгой. Таким образом ВСУ пытаются обмануть российскую ПВО.

БПЛА «Лютый». Фото © Wikipedia / VoidWanderer

По данным украинских экспертов, которые они озвучивали в местных СМИ, «Лютый» — самый массовый дрон, используемый для атак на Россию. 75–80% от общего числа запускаемых в сторону российских аэродромов и НПЗ БПЛА приходятся именно на него. По словам экспертов, он вполне эффективен: нашпигованные в СВУ шарики из-под подшипников при взрыве разлетаются на 400–500 метров, поражая как людей, так и технику, например самолёты.

Его вторым преимуществом на Украине называют дешевизну в производстве. Это обстоятельство позволяет закупать беспилотники в больших количествах различным фондам и волонтёрским организациям, ещё недавно собиравшим миллионы гривен с населения в помощь ВСУ.

Кто запускал «стаи» беспилотников

Днепропетровск

В Днепропетровске находится оперативное объединение Сухопутных войск Украины «Схид» (по-русски — «Восток»), в зоне ответственности которого находятся Днепропетровская, а также подконтрольные Незалежной части Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областей. В «Схид» входят 24 боевых подразделения (бригады, полки, батальоны, центры управления и разведки, склады и вспомогательные службы).

Командует объединением 49-летний генерал-майор из Житомира Олег Микац, убеждённый нацист, руководивший обороной Донецкого аэропорта в 2014 году, а кроме того, бывший третьим номером в списке политической партии «Правый сектор»* на внеочередных выборах в Раду после переворота на Майдане в 2014 году.

Командир объединения Сухопутных войск Украины «Схид» Олег Микац. Фото © armyinform.com.ua

На ниве борьбы с москалями Олег Микац, похоже, преуспел. Согласно его декларации о доходах за 2023 год, за последние несколько лет он обзавёлся тремя участками земли общей площадью под 2 гектара, люксовым британским внедорожником Land Rover Discovery и чиновничьей классикой — Toyota Land Cruiser 200. В 2023 году он заработал (по курсу) более 10 млн рублей в виде зарплаты и ещё 1,7 млн в виде единоразовой материальной помощи. Наличными семья генерала задекларировала 100 тыс. долларов и 40 тыс. евро, ещё 36 тыс. долларов лежат на банковском вкладе.

Изучая подчинённых начальника объединения, Life.ru обратил внимание, что в подразделениях «Востока» воюет множество нацистов, многие из которых выходцы из «Правого сектора»*. Это вполне логично, учитывая, что ещё в 2014 году тогдашний губернатор Днепропетровщины олигарх Игорь Коломойский** перевёз в областную столицу штаб организации и превратил правосеков едва ли не в личное войско. С тех пор большое количество местной шпаны пришло в организацию, благодаря ей они получали путёвку в жизнь, например становились депутатами райсоветов, местечковыми чиновниками, возглавляли различные филиалы общественных организаций.

Летом прошлого года по случаю Дня защитников и защитниц Украины местная областная военная администрация награждала крестами личный состав подопечных Микаца. Среди них награды достались оператору БПЛА Дащенко Владиславу Вадимовичу с говорящим позывным Борман. 33-летний уроженец Новомосковска учился в Харьковском авиационном институте и уже тогда, похоже, примкнул к местным нацистам. На фотографиях тех лет его можно было увидеть с вскинутой в нацистском приветствии рукой, а позже — среди членов «Правого сектора»*, в том числе в компании главаря — Дмитрия Яроша**.







Сумы

На Сумщине находится штаб оперативно-тактической группировки войск «Сумы», в состав которой входят 116-я отдельная бригада ТрО, 117-я отдельная бригада ТрО, подразделения Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, военной службы правопорядка, национальной полиции и специальные подразделения службы безопасности. Части, входящие в её состав, дислоцировались на территориях Сумской, Полтавской, частично Харьковской и Черкасской областей.

Командует ею бывший командир оперативного командования «Север» генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Ему 61 год, приносил присягу ещё Советскому Союзу — советский офицер старой закалки. Сейчас информация о нём тщательно зачищена в подавляющем большинстве специализированных украинских ресурсов. Из официальной биографии удалены данные о дате рождения, составе семьи, из публичного доступа изъяты декларации о доходах.

Тем не менее Life.ru выяснил, что Кравченко Владимир Анатольевич — выходец из Волынской области, это самый запад Украины. Официально генерал живёт скромно: в городе Владимире-Волынском у него есть небольшая квартира площадью 74 квадрата и 900 квадратных метров — земельный участок в селе Вознесенское под Черниговом.

Супруга военного служила в военной части начальницей бюро пропусков. А в 2023 году декларацию о доходах подал один из сыновей Кравченко — Игорь. Он пошёл по стопам отца — стал военным. На тот момент служил в Киевском областном военкомате на должности специалиста службы охраны государственной тайны.

Командующий группировкой «Сумы» Владимир Кравченко. Фото © file.liga.net

При этом военный связан с неканонической украинской автокефальной церковью в Тернополе и Мукачеве, а кроме того, с семьёй бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. С последним у него какие-то особые отношения. В 2019 году Кравченко уступил ему своё место командующего оперативным командованием «Север», после чего карьера Залужного рванула вверх и в итоге сделала его политической фигурой, претендующей на пост президента Украины.

А ранее у брата Залужного Артура генерал зачем-то купил приехавший прямиком из 90-х Mercedes Benz E220D. При этом машину очень берёг — Life.ru сумел найти декларацию Кравченко за 2018 год, в которой она по-прежнему фигурировала.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ. ** Лица, включённые в перечень экстремистов и террористов на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов