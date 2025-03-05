Предатель с чёрной меткой. Как бывший российский офицер и каратель ВСУ Илья Богданов объявился в Германии Внезапное появление в Берлине «похищенного российскими силовиками» нациста из РДК** Ильи Богданова* вызвало много вопросов даже в среде украинских боевиков. Как живёт экс-офицер спецслужб России, который воюет на стороне Украины. 4 марта, 21:15 Илья Богданов*. Коллаж © Life.ru Фото © Соцсети, © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Где нашёлся предатель Богданов*

В последние несколько месяцев в украинских СМИ раздували сенсацию — без вести пропал перешедший на сторону Незалежной и воюющий в рядах террористов-предателей РДК** бывший офицер спецслужб Илья Богданов*. Якобы на него охотились российские силовики, до этого четырежды пытались похитить, а сейчас герой, возможно, погиб. Судя по открытым данным, Илья Богданов* сбежал на Украину в возрасте 26 лет с должности инспектора в сфере охраны морских биологических ресурсов Лазовского заповедника в российском Приморье.

Правда, в версию похищения Богданова* российскими спецслужбами не поверили в украинской блогосфере — там писали, что на самом деле предатель якобы никому на родине не интересен, а кроме того, активно спивается, и уж если у него могут быть какие-то проблемы, то скорее со своими подельниками по РДК**.

На днях «офицер спецслужб» Богданов* нашёлся — сначала появился в соцсетях, а позже оказался на митинге навальнистов в Берлине. Там бывший «чекист» с одутловатым лицом бегал с мегафоном и пытался скандировать речёвки у колонны участников под флагами РДК**. Похоже, что на чужбине Богданов* не чувствует себя в безопасности и обильно заливает страх алкоголем.

Примером для него является другой предатель и перебежчик — Максим Кузьминов, который был жестоко убит в феврале 2024 года в Испании. Его тело нашли в Аликанте на пандусе около гаража в пять часов вечера 13 февраля 2024 года. Как выяснила полиция, сначала он получил 12 пуль в грудь, затем его дважды переехали машиной. Кузьминов — экс-пилот Армии России, предавший своих сослуживцев и перегнавший вертолёт на сторону ВСУ в конце августа 2023 года.

Илья Богданов* неожиданно оказался на берлинском митинге российской оппозиции. Фото © Соцсети

Напомним, что ещё весной 2023 года Богданов* был объявлен в розыск в России по уголовной статье. Это произошло после того, как участники РДК** взяли на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области.

Кто такой Илья Богданов*

Богданову* 36 лет, он выходец из Владивостока, до бегства на Украину жил там на улице Сипягина в обычной пятиэтажке, расположенной на полуострове Шкота в неофициальном районе города Эгершельд. С 14 лет пацан попал в праворадикальные группировки и увлёкся нацистскими идеями, что не помешало ему окончить юридический факультет Хабаровского пограничного института ФСБ и получить специальность «оперативно-разыскная деятельность». Именно это обстоятельство и позволило ему в Незалежной раскручивать образ беглого чекиста.

Сам боевик уже в Киеве в одном из интервью на голубом глазу признался, что на самом деле хотел стать лётчиком, но при поступлении туда нужны были знания по математике и физике, которых у него почти нет. Поэтому поступал туда, где мог пройти по баллам, — в пограничники брали без математики.

После выпуска Богданов* сначала распределился в Дагестан, но спустя пару лет уехал домой, бросил службу и устроился рыбинспектором. После всего трёх месяцев работы на гражданке он вдруг очутился на Украине. Там сразу попал в добробат «Донбасс»**, а следом и в «Правый сектор»**.

Кровавый опыт члены «Правого сектора»** нарабатывали с самого Майдана в 2014 году. Фото © Wikipedia

За это время Богданов* участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск и воевал в Верхнеторецком, что под Очеретином. Похоже, заслуги предателя в Незалежной оценили — в 2015 году тогдашний президент Пётр Порошенко лично вручил Богданову* украинский паспорт.

Впрочем, кажется, на этом благодарность и закончилась. После получения гражданства Богданов* работал курьером, мыл машины на автомойке, чистил ковры и даже собирался пойти в официанты, но в 2017 году ему неожиданно повезло: открыл ресторан корейской кухни, причём прямо в центре Киева — на Подоле.

При этом Богданов* работает в столице как ИП, оно зарегистрировано годом позже начала его рестораторской карьеры в квартире 124 дома 25 на улице Депутатской — это уже в Святошинском районе, на окраине города.

Злые языки утверждали, что, возможно, это у него получилось благодаря различным «охранным проектам», которыми в тот период промышляли многочисленные группировки получивших боевой опыт укровояк. Известно, что услугами таких «охранников» не брезговали пользоваться крупные украинские бизнесмены и олигархи, участвовавшие в переделе собственности постмайданной Украины.

Казалось, у Богданова* жизнь начала налаживаться — корейская забегаловка обзавелась сайтом, страницами в соцсетях, менеджеры фирмы изощрялись в продвижении заведения. Появились толпы преданных клиентов и, похоже, семья. И на этом фоне предатель бросает всё, чтобы снова пойти воевать — на сей раз в составе только что созданного РДК**.

Кто такие РДК**

Группировка из российских предателей создавалась в 2023 году в ГУР МО Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова*. Похоже, чтобы создать иллюзию, что у живущей на иностранные деньги российской оппозиции есть своё боевое крыло и есть люди, готовые за неё воевать, — не зря в РДК** пользуются не только собственным боевым, но и нарисованным флажком «новой России», который сейчас можно увидеть среди беглой оппозиции, а также участвуют в разных политических акциях.

Первое время заслуги по созданию и управлению РДК** приписывал себе беглый депутат Госдумы Илья Пономарёв* — бывший подчинённый олигарха Михаила Ходорковского*** заявлял, что на содержание и раскрутку незаконных вооружённых батальонов ему пришлось выделить более миллиона долларов из собственного кармана.

Официальное лицо РДК** и командир подразделения — 41-летний российский нацист, внук директора Сочинского цирка Денис Капустин*. Это человек с сомнительным и даже уголовным прошлым. Сколоченная им за годы обитания в Незалежной банда и стала костяком для строительства подразделения предателей.

Денис Капустин*. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua

Биография Капустина* — пример поразительного везения в плане ухода от ответственности. Ещё в 2016 году в Европе его подозревали в организации массовой драки между российскими и британскими футбольными фанатами в Марселе. Никаких последствий для него тогда так и не последовало.

В Незалежной в 2018 году за торговлю наркотиками Капустина* задержала СБУ, однако уголовное дело не возбуждалось. В 2021 году Капустин* участвовал в нападении неонацистов на участников гей-парада в Киеве, был схвачен полицией, но каким-то образом сумел убежать. При этом у него есть собственный бизнес — он шьёт одежду для нацистов всего мира и беспрепятственно продаёт её в Интернете. До сих пор никто на Западе не попытался закрыть это предприятие.

При этом уже с самого начала РДК** больше походил на пиар-проект — например, в 2023 году журналисты немецкой Deutsche Welle попытались оценить размах этого «патриотического движения» и насчитали примерно 100–150 участников.

А вскоре и Life.ru стал замечать, что многочисленные интервью боевики группировки стали всё больше давать на чистой мове — кажется, ликвидированных в боях российских ультрас, скинхедов и прочего сбежавшего из России криминалитета заменить особо некем.

Что происходит внутри РДК**

Некоторые украинские источники, отслеживающие деятельность националистов в Незалежной, утверждают, что Богданов* некогда входил в круг особо приближённых к Капустину* и мог принимать различные управленческие решения, однако в последнее время их отношения испортились.

Первый много критиковал управление РДК**, что Капустиным* воспринималось как саботаж и привело к отстранению от управления и переводу на должность пресс-секретаря. Впрочем, как утверждают источники, поскольку Богданов* налегает на спиртное и перестал контролировать сказанное, ситуация только ухудшалась.

Осенью прошлого года неожиданно сгорел ресторан Богданова*, а сам он после этого исчез на два месяца, породив слухи об убийстве. Кстати, перед исчезновением у себя в соцсетях предатель выложил кадры наружного видеонаблюдения, из которых можно понять, что это был поджог.

Месяцем ранее при загадочных обстоятельствах в Литве погиб активист РДК** Дмитрий Казак Новиков. Всё выглядело как несчастный случай: идущего по обочине вильнюсской улицы нациста снёс грузовик. Однако среди украинских наци с тех пор судачат, что сбежавший из России нацист Новиков отвечал за сбор денежных средств на поддержку РДК** в Прибалтике. Якобы незадолго до смерти руководство боевиков обвинило его в хищении нескольких десятков тысяч евро из суммы собранных средств. Так что, возможно, Богданов* ещё легко отделался.

В соцсетях погибшего активиста Дмитрия Новикова можно увидеть благодарность от руководства РДК** за активную помощь нацистам. Фото © VK / Дмитрий Новиков

* Включён в перечень экстремистов и террористов. ** Запрещённая в России террористическая организация. *** Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Фото © Соцсети Смогут ли российские силовики найти Илью Богданова* и привлечь к ответственности? 0 Я думаю, он успеет спрятаться где-то в Европе Смогут, для спецслужб это дело чести Его быстрее найдут и уничтожат российские патриоты С ним расправятся «коллеги» по РДК**

Авторы Евгений Кузнецов