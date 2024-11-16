«Зарыли как собаку!» Как похоронили угонщика вертолёта Максима Кузьминова и почему его участь похожа на другие Стало известно, что тело предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт на Украину, предано земле. Это случилось лишь через семь месяцев после смерти. 15 ноября, 21:15 Участь советских и российских предателей-пилотов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Савицкий, AP

Он хотел объехать всю Европу и восхищался её тротуарами, которые, по его словам, там «моют с шампунем», но его ждала иная судьба. 10 ноября 2024 года стало известно, что пилота-перебежчика Максима Кузьминова похоронили в могиле без имени где-то на юге Испании. Пользователи Интернета сообщают об этом более хлёстко: «Зарыли как собаку!» Такова участь многих предателей.

Предательство Кузьминова. Как это было

Вертолёт, который угнал предатель-пилот Кузьминов. Фото © VK Видео / PRO.Ульяновск

Своё предательство: угон вертолёта Ми-8АМТШ № 62 и убийство товарищей — штурмана Хушбахта Турсунова и бортинженера Никиты Кирьянова — Кузьминов совершил 9 августа 2023 года. Совершая штатный рейс по доставке запчастей от «сушек» на другой аэродром, он отстал от ведущего и на предельно низкой высоте ушёл через линию боевого соприкосновения и приземлился в ранее оговорённом с СБУ месте под Харьковом. Позже он будет рассказывать журналистам, что российские лётчики были убиты украинцами, но есть предположение, что он лично застрелил товарищей ещё в салоне вертолёта — иначе они не позволили бы ему угнать его.

За своё преступление «мальчиш-плохиш» получил бочку варенья и коробку печенья: по слухам, ему выплатили 500 тысяч долларов (400 тысяч фунтов стерлингов) и даже пригласили на украинское телевидение — как «героя». Какая страна, такие и герои. На ток-шоу он рассказывал о том, как хочет жить в прекрасной Европе, где всё не так, как в отсталой и дикой России. Но у каждого, кто тогда узнал о предательстве Кузьминова, была лишь одна мысль — как так получилось, что паренёк с Дальнего Востока стал иудой?

Семья в разработке СБУ

СБУ назвала операцию по угону вертолёта «Синица» — на фото пресс-конференция на территории бывшей УССР после предательства пилота ВС РФ. Фото © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine

Операцию по угону вертолёта в СБУ назвали «Синица». И разработка её началась задолго до августа 2023 года. Кузьминов родился в дальневосточном городке Арсеньев. Мать Инна Кузьминова работала челноком, возила товары из Южной Кореи. Отец в воспитании ребёнка участия не принимал — да его и не подпускали: у него была судимость. Зато в воспитании внука активное участие принимал дед — заслуженный лётчик России Герман Кузьминов. Очевидно, на выбор внуком профессии пилота влияние оказал именно он.

Мальчик рос спокойным, пухленьким, а главное — здоровым. После школы поступил в высшее военно-авиационное училище в Сызрани. Службу начинал в Хабаровске, позже перевёлся в Приморье. Ничем особым среди выпускников училища не выделялся. Однокурсники лишь отмечали, что он иногда суетлив и меркантилен. Но это неудивительно: Инна убеждала сына, что в жизни главное — достаток. Она хотела уехать за границу и там разбогатеть. Её мечта стала мечтой Максима — тот тоже во главу угла ставил деньги. Ему нравились крутые тачки и беззаботная жизнь.

В разработку СБУ Инна и её сын-пилот попали, когда на горизонте женщины замаячил некий «родственник», который не только обаял её, но и всячески поддерживал мечты о сытой жизни за границей. Позже выяснится, что «родственник» был не просто с Украины, он был ещё и агентом СБУ.

Инна уехала на Украину ещё весной 2023 года — выехала в Южную Корею и не вернулась. На расспросы родных и друзей о матери Кузьминов спокойно отвечал, что с ней всё в порядке, у неё дела в Корее. Дело оставалось за малым — за угоном вертолёта.

Не только предатель, но ещё и трус

Максим Кузьминов не собирался участвовать в боях, открыто просил командиров отправлять его только в безопасные рейсы. Фото © ТАСС / AP

Позже станет известно, что Кузьминов ни от кого не скрывал, что у него есть родственник, который работает на СБУ. Он не собирался участвовать в боях, открыто просил командиров не отправлять его на линию боевого соприкосновения, а давать ему вполне «мирные», а значит, безопасные рейсы. Например, он был не прочь заниматься перевозкой запчастей. Он объяснял это некими «моральными правилами», которые не желает переступать. Интересно, убивая своих друзей, он помнил об этом? А ведь буквально накануне вечером экипаж вертолёта № 64 жарил шашлыки и разговаривал по душам.

В интервью киевским СМИ Кузьминов заявил, что инициатива предательства вообще исходила от него: «Я связался с представителями украинской разведки, — говорил он. — Объяснил свою ситуацию, на что они предложили такой вариант: приезжайте, мы гарантируем вашу безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию».

Земляки Кузьминова рассказали ещё об одном моменте: пилота бросила девушка, и от этого его посты в соцсетях стали более злыми. Теперь он мечтал о мести. И хотел отомстить, став богатым. Одна из фотографий так и была подписана: «Хочешь отомстить? Стань богатым!»

Жизнь предателя за границей

Сколько на самом деле заплатили Кузьминову украинцы, доподлинно не известно. Достаточно, чтобы он всё-таки сумел уехать из «страны 404» в Испанию и жить в небольшом домике в коттеджном посёлке Ла-Кала городка Ла-Вильяхойоса в Аликанте с новыми документами.

Зато известно, что в раю, «где тротуары моют с шампунем», иуда отчего-то не испытал особой радости. По словам тех, кто жил рядом с ним, он без счёта сорил деньгами и налегал на выпивку и наркоту. Очевидно, он как-то быстро выдохся, доказывая свою «крутость». Возможно, даже затосковал по родине и пытался найти свою прежнюю девушку и пригласить её приехать к нему в Испанию. Однако девушка не приехала, а к предателю пожаловали совсем другие гости.

Конец Максима Кузьминова

Фото ликвидаторов пилота Кузьминова, которых так и не удалось найти правоохранительным органам ЕС. Фото © VK Видео / Владимир — «город трудовой доблести» | Регион 33

По информации издания Thetimeson, посетителей было двое, лица их были не видны под тёмными, накинутыми на головы капюшонами. Они действовали слаженно и профессионально. Приехали на малозаметной машине, подловили предателя у гаража, выпустили в грудь Кузьминову шесть пуль (ранее ошибочно указывалось, что двенадцать), затем несколько раз переехали тело и скрылись. Сгоревшую машину правоохранители Испании нашли на следующий день в соседнем городке. Концы в воду.

Сколько испанцы ни копались, а никакого российского следа так и не нашли, хотя, конечно, европейские СМИ громко заявили об опасной шпионской сети русских, которая приглядывает за всеми на Европейском континенте. И вот — закономерный конец. Тело иуды погребено где-то в безымянной могиле. Один из самых распространённых комментариев в Сети по этому поводу таков: «Собаке — собачья смерть».





Лётчики-предатели России

Советские лётчики — Семён Бычков и Виктор Беленко. Фото © Wikipedia, CIA photo

К сожалению, Максим Кузьминов не один такой. Предатели в России редко, но встречаются. Во время Великой Отечественной войны согласился сотрудничать с немцами попавший в плен Герой Советского Союза, пилот Семён Бычков. Причём он не просто сотрудничал, а воевал на стороне немцев. Поливал свинцом партизан у Двины. И вплоть до 1945 года был убеждён, что Гитлер победит. Но не случилось. Тогда Бычков попытался попасть к американцам, но те предательства не оценили и выдали его СССР. В СССР разговор с предателем был короткий — его расстреляли 4 ноября 1946 года.

Ещё одного пилота-перебежчика — Бронислава Антилевского — расстреляли 26 ноября 1946 года. Этого сгубила жадность: стараясь выехать из советской зоны Берлина, он спрятал в каблуке сапога Звезду Героя. По её номеру быстро вычислили, кто он такой, и приговорили к расстрелу.

В 1976 году советский лётчик Виктор Беленко угнал секретный самолёт МиГ-25П в Японию. В США его приняли с распростёртыми объятиями, однако триумф длился чуть больше года. После чего пилота «накрыло». Он начал считать, что за ним охотится вездесущий КГБ, везде видел советских агентов, а однажды спрятался в подсобке аэропорта, увидев на эскалаторе советских пилотов. Ему показалось, что его узнали и хотят убить. Дело дошло до психиатрической клиники. Оттуда лётчик-предатель вышел тихим — и уже больше не летал. Он дожил до старости и помер в доме для престарелых от цирроза печени — такой диагноз сам по себе, как понимаете, не появляется.

В 1976 году подобный инцидент произошёл на советско-иранской границе. Лётчик Министерства связи на АН-2 улетел в Иран, приземлился на аэродроме Ахары и попросил политического убежища. Его судьба была незавидна. Ничего интересного американцам, которые тогда имели в Иране большое влияние, он поведать не мог и был экстрадирован в СССР, где попал за решётку и отсидел 12 лет под Пермью.

Более «удачно» сложилась судьба перебежчика Александра Зуева, который угнал самолёт в Иран в 1989 году (ему дали политическое убежище в США), но он погиб в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах. В общем, Кузьминов — лишь один из предателей, которого настигла та самая месть, о которой он сам так мечтал. Поделом.

Авторы Майя Новик