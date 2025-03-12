Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:22

Российский самолёт парализовал работу аэропорта в Узбекистане

Самолёт S7 из Новосибирска застрял в аэропорту в Узбекистане из-за проблем с шасси

Самолёт авиакомпании S7 застрял в Узбекистане на взлётно-посадочной полосе — у него отказало шасси. Аэропорту пришлось прекратить принимать рейсы, сообщает Mash.

В городе Фергана самолёт из Новосибирска остановился на взлётно-посадочной полосе из-за проблем с шасси. Boeing 737-8LP сел в Узбекистане в 14:48 по местному времени и с тех пор так и стоит там, ожидая окончания ремонта. Летевший следом за ним борт Utair из Москвы пришлось перенаправить в Ташкент.

Российские военные вертолёты и самолёты засняли в небе над Курской областью
Российские военные вертолёты и самолёты засняли в небе над Курской областью

Ранее в американском штате Пенсильвания одномоторный самолёт рухнул и взорвался рядом с домом престарелых. На борту на тот момент находились пять человек, всех их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Надеемся, что от такого зрелища количество пожилых людей в учреждении не сократилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Узбекистан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar