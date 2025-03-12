Российский самолёт парализовал работу аэропорта в Узбекистане
Самолёт S7 из Новосибирска застрял в аэропорту в Узбекистане из-за проблем с шасси
Самолёт авиакомпании S7 застрял в Узбекистане на взлётно-посадочной полосе — у него отказало шасси. Аэропорту пришлось прекратить принимать рейсы, сообщает Mash.
В городе Фергана самолёт из Новосибирска остановился на взлётно-посадочной полосе из-за проблем с шасси. Boeing 737-8LP сел в Узбекистане в 14:48 по местному времени и с тех пор так и стоит там, ожидая окончания ремонта. Летевший следом за ним борт Utair из Москвы пришлось перенаправить в Ташкент.
Ранее в американском штате Пенсильвания одномоторный самолёт рухнул и взорвался рядом с домом престарелых. На борту на тот момент находились пять человек, всех их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Надеемся, что от такого зрелища количество пожилых людей в учреждении не сократилось.
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