Российский самолёт парализовал работу аэропорта в Узбекистане

Самолёт авиакомпании S7 застрял в Узбекистане на взлётно-посадочной полосе — у него отказало шасси. Аэропорту пришлось прекратить принимать рейсы, сообщает Mash.

В городе Фергана самолёт из Новосибирска остановился на взлётно-посадочной полосе из-за проблем с шасси. Boeing 737-8LP сел в Узбекистане в 14:48 по местному времени и с тех пор так и стоит там, ожидая окончания ремонта. Летевший следом за ним борт Utair из Москвы пришлось перенаправить в Ташкент.