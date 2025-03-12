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Регион
12 марта, 09:17

Российские военные вертолёты и самолёты засняли в небе над Курской областью

Российские военные самолёты и вертолёты заметили в небе над Курской областью, которые участвуют в поддержке наступающих подразделений ВС РФ в регионе. Авиатехнику смогли снять очевидцы на видео и поделились кадрами в социальных сетях.

В ролике можно увидеть как минимум три вертолёта, пролетающих над приграничной зоной. Затем в кадре появляются российские штурмовики, которые проходят мимо автора ролика и следуют за вертолётами.

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Ранее Life.ru показал видео момент российского ракетного удара в грузовое судно в порту Одессы. Сначала очевидцы увидели яркую вспышку, а позже услышали громкий взрыв. Корабль, который находился в порту, моментально вспыхнул.

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Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Наталья Афонина
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