Российские военные вертолёты и самолёты засняли в небе над Курской областью

Российские военные самолёты и вертолёты заметили в небе над Курской областью, которые участвуют в поддержке наступающих подразделений ВС РФ в регионе. Авиатехнику смогли снять очевидцы на видео и поделились кадрами в социальных сетях.

В ролике можно увидеть как минимум три вертолёта, пролетающих над приграничной зоной. Затем в кадре появляются российские штурмовики, которые проходят мимо автора ролика и следуют за вертолётами.