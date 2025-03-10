Легкомоторный самолёт разбился рядом с домом престарелых в Пенсильвании

Самолёт Beechcraft Bonanza потерпел крушение в американском штате Пенсильвания вскоре после взлёта. На борту находились пять человек, все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Воздушное судно рухнуло в непосредственной близости от дома престарелых в районе Манхейм-Тауншип.

Тушение огня на месте крушения. Видео © X / Pop Base

«Полиция штата Пенсильвания оказывает помощь местным службам экстренного реагирования», — заявил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в соцсети X.

Самолёт вылетел из аэропорта Ланкастер и двигался в сторону Спрингфилда, штат Огайо. При этом пилот сообщал о проблемах с дверью в ходе радиообмена с авиадиспетчером, но тот посоветовал ему набрать высоту.