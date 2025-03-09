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9 марта, 14:08
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Самолёт, летевший в Индию 10 часов, развернули обратно из-за полных туалетов

Борт авиакомпании Air India развернули в небе спустя 10 часов полёта из-за переполненных туалетов. Об инциденте рассказал портал One Mile At A Time.

Самолёт с тремя сотнями пассажиров летел из Чикаго в Индию. Полёт должен был занять 14 часов, однако через 10 часов из 12 туалетов работал лишь один в бизнес-классе. В итоге командир борта решил возвращаться назад в США и развернулся над Атлантикой. Инцидент вызвал волну обсуждений и эксперты пришли к выводу, что это говорит о проблемах в обслуживании.

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Ранее пилоту Virgin Atlantic пришлось развернуть пассажирский самолёт, который находился на пути из Лондона в Нью-Йорк и уже провёл в воздухе восемь часов. Аварийная ситуация возникла, когда самолёт находился в 530 километрах от побережья Канады.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Renatas Repcinskas

Николай Рюмин
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