Самолёт, летевший в Индию 10 часов, развернули обратно из-за полных туалетов

Самолёт с тремя сотнями пассажиров летел из Чикаго в Индию. Полёт должен был занять 14 часов, однако через 10 часов из 12 туалетов работал лишь один в бизнес-классе. В итоге командир борта решил возвращаться назад в США и развернулся над Атлантикой. Инцидент вызвал волну обсуждений и эксперты пришли к выводу, что это говорит о проблемах в обслуживании.