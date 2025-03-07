Самолёт, летевший в Нью-Йорк, развернули спустя восемь часов после начала полёта

Пилоту Virgin Atlantic пришлось развернуть пассажирский самолёт, который находился на пути из Лондона в Нью-Йорк и уже провёл в воздухе восемь часов. Аварийная ситуация возникла, когда самолёт находился в 530 километрах от побережья Канады, сообщает Business Insider.

Самолёт успешно вернулся в Великобританию и приземлился в Манчестере. Пилот пояснил, что рейс был приостановлен в целях предосторожности из-за возникшей проблемы с гидравлической системой.