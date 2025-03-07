Самолёт, летевший в Нью-Йорк, развернули спустя восемь часов после начала полёта
BI: Пилот развернул летевший в Нью-Йорк самолёт через восемь часов полёта
Пилоту Virgin Atlantic пришлось развернуть пассажирский самолёт, который находился на пути из Лондона в Нью-Йорк и уже провёл в воздухе восемь часов. Аварийная ситуация возникла, когда самолёт находился в 530 километрах от побережья Канады, сообщает Business Insider.
Самолёт успешно вернулся в Великобританию и приземлился в Манчестере. Пилот пояснил, что рейс был приостановлен в целях предосторожности из-за возникшей проблемы с гидравлической системой.
Ранее самолёт авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из Москвы в Ереван, в срочном порядке вернулся в столичный аэропорт Внуково вскоре после вылета. Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем лайнера.
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