Самолёт, летевший рейсом Москва-Ереван, срочно вернулся в аэропорт Внуково

Самолёт авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из Москвы в Ереван, в срочном порядке вернулся в столичный аэропорт Внуково вскоре после вылета. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 6 марта 2025 года.

Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем лайнера. Представители авиакомпании отметили, что борт благополучно приземлился во Внуково в 10:37 по мск.

Все пассажиры вылетят в Ереван резервным рейсом «Азимута».