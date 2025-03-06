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6 марта, 11:05

Самолёт, летевший рейсом Москва-Ереван, срочно вернулся в аэропорт Внуково

Самолёт авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из Москвы в Ереван, в срочном порядке вернулся в столичный аэропорт Внуково вскоре после вылета. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 6 марта 2025 года.

Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем лайнера. Представители авиакомпании отметили, что борт благополучно приземлился во Внуково в 10:37 по мск.

Все пассажиры вылетят в Ереван резервным рейсом «Азимута».

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В начале февраля другой борт «Азимута» также был вынужден совершить аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Самолёт следовал из Тбилиси в Санкт-Петербург. Причиной аварийной посадки стало сообщение о неисправности.

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Shutterstock / FOTODOM / kolt_duo

Ольга Сливченко
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