Самолёт, летевший рейсом Москва-Ереван, срочно вернулся в аэропорт Внуково
Самолёт авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из Москвы в Ереван, в срочном порядке вернулся в столичный аэропорт Внуково вскоре после вылета. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 6 марта 2025 года.
Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем лайнера. Представители авиакомпании отметили, что борт благополучно приземлился во Внуково в 10:37 по мск.
Все пассажиры вылетят в Ереван резервным рейсом «Азимута».
В начале февраля другой борт «Азимута» также был вынужден совершить аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Самолёт следовал из Тбилиси в Санкт-Петербург. Причиной аварийной посадки стало сообщение о неисправности.
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