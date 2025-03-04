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4 марта, 04:01

Пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Хабаровска из-за дыма в салоне

В Хабаровске самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Хабаровске самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Пассажирский самолёт L-410 был вынужден прервать утренний рейс по маршруту Хабаровск – Аян из-за технических неполадок на борту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в момент набора высоты в салоне воздушного судна появился дым. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Около 11:40 борт благополучно приземлился в Хабаровске», — сообщили в надзорном органе.

Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются детали произошедшего.

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Это не первый инцидент с пассажирским самолётом в Хабаровске за последнее время. Недавно один из рейсов был задержан из-за ухудшения самочувствия второго пилота.

Антон Голыбин
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