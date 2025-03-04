Пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Хабаровска из-за дыма в салоне

Пассажирский самолёт L-410 был вынужден прервать утренний рейс по маршруту Хабаровск – Аян из-за технических неполадок на борту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в момент набора высоты в салоне воздушного судна появился дым. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Это не первый инцидент с пассажирским самолётом в Хабаровске за последнее время. Недавно один из рейсов был задержан из-за ухудшения самочувствия второго пилота.