Пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Хабаровска из-за дыма в салоне
В Хабаровске самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России
Пассажирский самолёт L-410 был вынужден прервать утренний рейс по маршруту Хабаровск – Аян из-за технических неполадок на борту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в момент набора высоты в салоне воздушного судна появился дым. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
«Около 11:40 борт благополучно приземлился в Хабаровске», — сообщили в надзорном органе.
Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются детали произошедшего.
Это не первый инцидент с пассажирским самолётом в Хабаровске за последнее время. Недавно один из рейсов был задержан из-за ухудшения самочувствия второго пилота.