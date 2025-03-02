Десятки россиян застряли в аэропорту Тбилиси

Свыше 20 граждан России застряли в аэропорту Тбилиси в Грузии. За два часа до вылета в Москву пассажирам поменяли самолёт и многим просто не хватило места на борту, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в Москву днём 2 марта. Однако во время регистрации выяснилось, что авиасудно поменяли на поменьше, из-за чего многим просто не хватило места.

В Red Wings сообщили, что пострадавшим пассажирам предложили несколько вариантов: полный возврат стоимости билетов без комиссии, возможность обмена на другие даты или альтернативные маршруты из городов Грузии. Тем, кто не согласился с этими условиями, будут предоставлены места на более поздних рейсах авиакомпании. В настоящее время на месте с пассажирами работают представители авиакомпании, которые оказывают все необходимые услуги в соответствии с ФАП-82, включая размещение в гостинице и предоставление горячего питания.