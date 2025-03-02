Десятки россиян застряли в аэропорту Тбилиси
Mash: В аэропорту Тбилиси застряли 20 граждан РФ из-за нехватки мест в самолёте
Свыше 20 граждан России застряли в аэропорту Тбилиси в Грузии. За два часа до вылета в Москву пассажирам поменяли самолёт и многим просто не хватило места на борту, сообщает Mash.
Россияне не могут вылететь в Москву из Тбилиси. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в Москву днём 2 марта. Однако во время регистрации выяснилось, что авиасудно поменяли на поменьше, из-за чего многим просто не хватило места.
В Red Wings сообщили, что пострадавшим пассажирам предложили несколько вариантов: полный возврат стоимости билетов без комиссии, возможность обмена на другие даты или альтернативные маршруты из городов Грузии. Тем, кто не согласился с этими условиями, будут предоставлены места на более поздних рейсах авиакомпании. В настоящее время на месте с пассажирами работают представители авиакомпании, которые оказывают все необходимые услуги в соответствии с ФАП-82, включая размещение в гостинице и предоставление горячего питания.
А ранее Life.ru писал, что сотни россиян оказались ловушке в Польше после экстренной посадки самолёта. Борт UJ681 авиакомпании AlMasria вылетел из Шарм-эль-Шейха в Калининград, но не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада. При этом на борту закончились все запасы еды, а воды оставалось очень мало. Кроме того, пассажирам не разрешали покидать свои места для посещения туалета. Внутри находились 236 человек, среди которых были беременные женщины и дети. Через 13 часов египетский лайнер всё-таки вылетел в Россию.
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