Более 700 россиян застряли на Маврикии из надвигающегося циклона
Более 700 российских туристов не могут вернуться в Москву с островного государства Маврикий из-за приближения сильного циклона «Гаранс». Сейчас отдыхающие сидят в столице Порт-Луи, расположенной в 46 километрах от единственного аэропорта страны имени сэра Сивусагура Рамгулама, который закрыт с 26 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Циклон «Гаранс» надвигается на Маврикий. Видео © SHOT
Циклон движется в сторону наших соотечественников с Мадагаскара и находится примерно в 440 км от острова. Авиакомпании в целях безопасности решили перенести рейсы, а российское посольство порекомендовало туристам запастись водой, продуктами и зарядить мобильные устройства. Туристам посоветовали оставаться дома, избегая близости к водоёмам.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотни россиян оказались в сложной ситуации в Польше после вынужденной посадки самолёта египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Рейс, который следовал из Египта в Калининград, сел в Познани. На борту закончились все запасы еды, а воды оставалось очень мало. Кроме того, пассажирам не разрешали покидать свои места для посещения туалета. Внутри находились 236 человек, среди которых были беременные женщины и дети. Борт смог вылететь только через 13 часов и успешно приземлился в Калининграде.
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