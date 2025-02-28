Более 700 россиян застряли на Маврикии из надвигающегося циклона

Более 700 российских туристов не могут вернуться в Москву с островного государства Маврикий из-за приближения сильного циклона «Гаранс». Сейчас отдыхающие сидят в столице Порт-Луи, расположенной в 46 километрах от единственного аэропорта страны имени сэра Сивусагура Рамгулама, который закрыт с 26 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.