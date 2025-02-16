Севший в Познани самолёт с россиянами вылетел в Калининград спустя 13 часов

Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, который вынужденно совершил посадку в Польше и застрял там без еды, воды и топлива на 13 часов, наконец-то вылетел в Калининград. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Напоминаем, что сегодня появилась информация о том, что сотни граждан России оказались в затруднительном положении в Польше из-за вынужденной посадки самолёта. Рейс, изначально направлявшийся из Египта в Калининград, совершил экстренную посадку в Познани. На борту закончились все запасы еды, а воды оставалось совсем немного. Кроме того, пассажирам не позволяли покидать свои места для посещения туалета. В самолёте находятся 236 человек, среди которых есть беременные и дети.