Суровый пассажир S7 пытался выйти через закрытый аварийный выход и поплатился
SHOT: Пьяный житель Кузбасса пытался выломать аварийный выход самолёта S7
Пьяный житель Кузбасса устроил дебош на борту самолёта S7: он пытался выломать аварийный выход и не хотел покидать борт. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области собирался путешествовать по маршруту Нерюнгри — Новосибирск. Когда он вошёл в салон, то сразу начал вести себя агрессивно: отказался занимать своё место, оскорблял членов экипажа и направился к аварийной двери, стараясь силой её открыть. Дверь не поддавалась, как и сам пьяный Сергей, который игнорировал просьбы стюардесс устроиться поудобнее и подготовиться к вылету. В результате нетрезвого дебошира пришлось удалить с рейса.
Ранее Life.ru рассказывал о другой пьяной выходке, которую устроила наша соотечественница в Индии. В этом случае, к сожалению, пострадали люди. Всё произошло в индийском городе Райпур — там правительственная машина попала в аварию, врезавшись в скутер с водителем и двумя пассажирами. Оказалось, что в водительском кресле сидел государственный адвокат, а вот у него на коленях пристроилась пьяная россиянка, которая в момент ДТП управляла автомобилем.
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