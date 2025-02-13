Суровый пассажир S7 пытался выйти через закрытый аварийный выход и поплатился

Пьяный житель Кузбасса устроил дебош на борту самолёта S7: он пытался выломать аварийный выход и не хотел покидать борт. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области собирался путешествовать по маршруту Нерюнгри — Новосибирск. Когда он вошёл в салон, то сразу начал вести себя агрессивно: отказался занимать своё место, оскорблял членов экипажа и направился к аварийной двери, стараясь силой её открыть. Дверь не поддавалась, как и сам пьяный Сергей, который игнорировал просьбы стюардесс устроиться поудобнее и подготовиться к вылету. В результате нетрезвого дебошира пришлось удалить с рейса.