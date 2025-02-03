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3 февраля, 13:15

Кузбасская блогерша Люциферовна потеряла 12-летнюю дочь после пьяных стримов

У блогерши из Кемерова забрали 12-летнюю дочь после пьяных стримов

Блогерша Олеся Люциферовна. Обложка © TikTok / olesiapalushina

Блогерша Олеся Люциферовна. Обложка © TikTok / olesiapalushina

В Кемерове у 48-летней блогерши, известной в соцсетях как Олеся Люциферовна, забрали 12-летнюю дочь после того, как МВД узнало о её пьяных стримах с участием ребёнка. Как сообщает полиция Кузбасса, сейчас девочка находится в социальном учреждении.

«Кемеровчанка в присутствии 12-летней дочери ежедневно ведёт прямые эфиры для своих подписчиков, будучи в нетрезвом состоянии. Пользователи акцентировали внимание на том, что женщина выражалась ненормативной лексикой как в адрес зрителей, так и в адрес ребёнка, а в доме иногда присутствовали посторонние граждане. Кроме того, зрители прямых эфиров не раз оказывались свидетелями выражения ею словесных угроз в адрес дочери», — рассказали в управлении.

В итоге полиция совместно с органами опеки организовала проверку семьи. Оказалось, что Олеся воспитывает дочь самостоятельно, а её единственный заработок — стримы. Блогершу в нетрезвом состоянии доставили в отделение, составили на неё административный протокол и поставили на учёт.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о лишении матери родительских прав, а также могут быть возбуждены уголовные дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Девочке же окажут всю необходимую психологическую и педагогическую помощь.

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Напомним, что такая же ситуация произошла ранее в городе Канске Красноярского края. У местной жительницы забрали сына из-за стрима. На мать пожаловалась неравнодушная жительница. В итоге в гости пришли сотрудники ПДН и участковые. Оказалось, что женщина любит выпить и показывает одному из сыновей свой неподобающий образ жизни. В итоге мальчика забрали и поместили в Центр семьи «Канский».

Наталья Афонина
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