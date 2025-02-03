Родителям дали 5 советов, чтобы вырастить эмоционально здорового ребёнка
Психолог Губанова: Питание и безопасность нужны ребёнку для нормального развития
Сегодня воспитанию детей уделяется особое внимание. Родителей призывают не забывать хвалить малыша, обнимать, уделять ему внимание и откровенно разговаривать абсолютно на разные темы. Считается, что тогда ребёнок станет эмоционально стабильным взрослым. Однако есть ещё ряд факторов, которые важно учесть мамам и папам. О них kp.ru рассказала психолог Галина Губанова.
Одно из важнейших условий для формирования ментально здоровой личности, это удовлетворённая потребность в безопасности. Если ребёнок боится родителей (например, они бьют его или пьют) или чувствует, что они не могут его защитить, то, вероятно, из него вырастет чрезмерно осторожный и очень тревожный человек.
Также на физическое и психическое здоровье детей влияет питание. От еды зависит не только развитие структур головного мозга, но и настроение малыша. Кроме того, Губанова призвала родителей не бросаться в крайности, тотально всё разрешая или, напротив, запрещая.
«То, что мы закладываем в ребёнка даже неосознанно, будет жить в нём долгие годы как непреложная истина», — подчеркнула она.
Если детей постоянно унижать, указывать на их место в доме, нравоучать, то вряд ли из них вырастет успешный в карьере и финансах человек. Невероятно важен для развития ребёнка и его досуг. Он должен уметь проявлять фантазию и воображение через игру, рисунки, возможно, сочинение сказок. Кроме мультиков у него должны быть увлечения, тогда в будущем это будет всесторонне развитый человек, который сможет принимать решения.
Также у ребёнка должно быть личное пространство, где он сможет побыть наедине. Даже если у него нет своей комнаты, то нельзя забывать о личных границах и лезть с вопросами и обнимашками, когда малыш не хочет. Проявлять любовь надо не только к маленьким детям, но и подросткам. Но лучше это делать вдали от глаз сверстников, чтобы он не стеснялся.