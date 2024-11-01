Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:24

Забрали детей из семьи: Стрим россиянки закончился приходом ПДН и участковых

В Канске у женщины забрали сына после стрима с обстановкой дома

Видео-трансляция закончилась для матери приходом участковых и ПДН. Обложка © МВД России по Красноярскому краю

Видео-трансляция закончилась для матери приходом участковых и ПДН. Обложка © МВД России по Красноярскому краю

В Канске Красноярского края у местной жительницы забрали сына после того, как она провела стрим. На пьяную горе-мать и ужасную обстановку в квартире пожаловалась неравнодушная жительница города, сообщает МВД России по Красноярскому краю.

Обстановка в квартире, в которой живёт горе-мать с двумя детьми. Обложка © МВД России по Красноярскому краю

Обстановка в квартире, в которой живёт горе-мать с двумя детьми. Обложка © МВД России по Красноярскому краю

В результате жалобы к женщине наведались сотрудники ПДН и участковые. Выяснилось, что баловаться алкоголем мадам очень любит. С ней живут двое сыновей и пока один гостит у бабушки, второй наблюдает за неподобающим образом жизни матери.

«Сотрудники полиции увидели обстановку, представляющую опасность для здоровья малолетнего ребёнка и не отвечающую требованиям к его воспитанию или содержанию. В итоге правоохранители поместили мальчика в Центр семьи «Канский». Со стороны специалистов социального учреждения ребёнку оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве.

Позже специалисты оценят условия проживания второго ребёнка.

В Совете Федерации предложили метод борьбы с «детскими дачами»
В Совете Федерации предложили метод борьбы с «детскими дачами»

Ранее под проверку решили подогнать пару Айзы и Гуфа. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская решила проверить, как они исполняют родительские обязанности, после того как артист угодил в очередной скандал с наркотиками. В свою очередь, бывшая супруга рэпера после этого записала ролик, где в шутку проверяет кошелек сына на наркотики.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar