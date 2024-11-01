Забрали детей из семьи: Стрим россиянки закончился приходом ПДН и участковых
В Канске у женщины забрали сына после стрима с обстановкой дома
Видео-трансляция закончилась для матери приходом участковых и ПДН. Обложка © МВД России по Красноярскому краю
В Канске Красноярского края у местной жительницы забрали сына после того, как она провела стрим. На пьяную горе-мать и ужасную обстановку в квартире пожаловалась неравнодушная жительница города, сообщает МВД России по Красноярскому краю.
Обстановка в квартире, в которой живёт горе-мать с двумя детьми. Обложка © МВД России по Красноярскому краю
В результате жалобы к женщине наведались сотрудники ПДН и участковые. Выяснилось, что баловаться алкоголем мадам очень любит. С ней живут двое сыновей и пока один гостит у бабушки, второй наблюдает за неподобающим образом жизни матери.
«Сотрудники полиции увидели обстановку, представляющую опасность для здоровья малолетнего ребёнка и не отвечающую требованиям к его воспитанию или содержанию. В итоге правоохранители поместили мальчика в Центр семьи «Канский». Со стороны специалистов социального учреждения ребёнку оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве.
Позже специалисты оценят условия проживания второго ребёнка.
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