В Совете Федерации предложили метод борьбы с «детскими дачами»
Сенатор Гибатдинов предложили ограничить число детей под опекой до трёх
В России могут принять законопроект, который ограничивает число детей под опекой. Автором выступил сенатор Айрат Гибатдинов. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что это поможет бороться с недобросовестными опекунами, которые берут большое количество детей ради получения льгот, формируя так называемые «детские дачи».
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает, что в семье опекуна или попечителя не может быть больше трёх подопечных, не включая родных детей. Исключения будут сделаны для братьев, сестёр или детей, которые ранее воспитывались в одной семье.
Также предполагается запрет на взятие под опеку более одного ребёнка одновременно, за исключением тех же случаев с родственными связями.
Гибатдинов пояснил, что данный законопроект разработан совместно с Ниной Останиной, главой комитета ГД по вопросам семьи, и направлен на правовую экспертизу в Совет Федерации.
«Данная мера актуальна в связи с формированием «детских дач», когда детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги. Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли — семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом», — отметил сенатор.
Ранее сенатор СФ назвал деградацией и утратой личности детский квадробинг. По его мнению, В России следует ограничить распространение этой субкультуры.
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