В Совете Федерации предложили метод борьбы с «детскими дачами»

В России могут принять законопроект, который ограничивает число детей под опекой. Автором выступил сенатор Айрат Гибатдинов. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что это поможет бороться с недобросовестными опекунами, которые берут большое количество детей ради получения льгот, формируя так называемые «детские дачи».

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает, что в семье опекуна или попечителя не может быть больше трёх подопечных, не включая родных детей. Исключения будут сделаны для братьев, сестёр или детей, которые ранее воспитывались в одной семье.

Также предполагается запрет на взятие под опеку более одного ребёнка одновременно, за исключением тех же случаев с родственными связями.

Гибатдинов пояснил, что данный законопроект разработан совместно с Ниной Останиной, главой комитета ГД по вопросам семьи, и направлен на правовую экспертизу в Совет Федерации.

«Данная мера актуальна в связи с формированием «детских дач», когда детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги. Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли — семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом», — отметил сенатор.