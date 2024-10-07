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7 октября, 15:56

Матвиенко призвала регионы России экономить средства и уходить от мегастроек

Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В России попросили региональные власти экономить средства, в том числе при строительстве различных объектов. Также главам регинов не стоит устраивать соревнования друг с другом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережёт. Особенно обращаюсь к региональным властям. Где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тысяч. Всё это потом можно направить на какие-то острые вопросы», — сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвящённых параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Политик привела в пример один из регионов, где создали спортивный дворец, сопоставимый по масштабам с Лужниками. Она отметила, что подобные масштабы и крупные затраты не нужны. Главное, чтобы спорт был доступен людям.

«Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию и, чтобы за те деньги, которые есть максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер», — заключила Матвиенко.

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Ранее Матвиенко заявила, что роботы никогда не смогут заменить учителей. Она отметила, что сегодня, несмотря на цифровую трансформацию, государство нацелено на укрепление роли преподавателя в образовательной системе. Школа в России продолжает оставаться местом живого общения между педагогом и учеником, а полная замена роботами невозможна.

Наталья Афонина
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