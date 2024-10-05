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5 октября, 00:52

Матвиенко указала на важность профессии учителей в современной России

Матвиенко: Роботы не смогут заменить учителей в российской школе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / MAXIM SHEMETOV/ REUTERS POOL

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / MAXIM SHEMETOV/ REUTERS POOL

Роботы не заменят учителей в российской школе, и педагогический процесс останется в руках людей. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении ко Дню учителя. В своём блоге она подчеркнула, что несмотря на цифровую трансформацию, государство нацелено на укрепление роли учителя в образовательной системе.

«Я уверена, что даже в условиях таких тектонических сдвигов [в эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников] мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить её. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», — заявила председатель Совета Федерации.

По её словам, школа должна оставаться местом живого общения между учителем и учеником, а полная замена педагога роботами невозможна.

«Я не представляю, чтобы в этом общении место учителя мог целиком и равноценно занять робот. Мы по этому пути не пойдём», — добавила она.

Матвиенко также указала на важность продолжения работы по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Она напомнила, что в 2022 году был принят закон, направленный на уменьшение бумажной работы, но на практике его реализация пока недостаточно эффективна в некоторых регионах. С 1 марта 2025 года, по её словам, вступит в силу новый закон, который запрещает региональным властям требовать от педагогов избыточную отчётность, не включённую в утверждённый Министерством просвещения перечень.

Председатель Совета Федерации отметила, что необходимо решить проблему нехватки учителей в малых городах и поселениях, особенно молодых специалистов, и увязать эту задачу с общей стратегией пространственного развития России.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя, поблагодарив их за важную и ответственную работу, которую они выполняют, обучая и воспитывая молодое поколение. В своём видеообращении он подчеркнул, что педагоги всецело посвящают себя своим ученикам и стремятся сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми.

Кирилл Сосновских
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