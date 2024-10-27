Айзу и Гуфа могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками
Айза Анохина и Алексей Долматов (Гуф). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fan_guf_
Айзу и Гуфа могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками. После того как рэпер попал в очередной скандал с наркотиками, а Айза записала видео, на котором в шутку устроила наркопроверку кошелька сына, — на семью обратил внимание детский омбудсмен.
Как стало известно SHOT, уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве проверит, как Айза и Гуф выполняют свои родительские обязанности. У пары есть общий сын — 14-летний Сэм, который в основном живёт с мамой. Айза также воспитывает 8-летнего Элвиса от предпринимателя Дмитрия Анохина.
Блогерша выложила в свои соцсети шуточный видеоролик, на котором устроила «наркопроверку» кошелька сына. Айза облизывала кредитные карты и пыталась обнаружить следы от «порошка». Всяческие намёки на наркотики в комментариях активно поддерживала.
На комментарий «Когда была бурная молодость» отвечает «Зато есть опыт». Или на реплику «Госмамаконтроль» — «Могу возглавить организацию». Теперь московский уполномоченный по правам детей проверит, как звёздные родители справляются со своими обязанностями.
Напомним, что разрыв между Гуфом и Айзой в 2013 году после пятилетнего брака. Девушка объяснила развод отсутствием любви и наркотической зависимостью музыканта. На протяжении нескольких лет рэпер и его экс-супруга обменивались оскорблениями в медиаполе, а также пару раз пытались сойтись назад.