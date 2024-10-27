Айзу и Гуфа могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками. После того как рэпер попал в очередной скандал с наркотиками, а Айза записала видео, на котором в шутку устроила наркопроверку кошелька сына, — на семью обратил внимание детский омбудсмен.

Как стало известно SHOT, уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве проверит, как Айза и Гуф выполняют свои родительские обязанности. У пары есть общий сын — 14-летний Сэм, который в основном живёт с мамой. Айза также воспитывает 8-летнего Элвиса от предпринимателя Дмитрия Анохина.

Блогерша выложила в свои соцсети шуточный видеоролик, на котором устроила «наркопроверку» кошелька сына. Айза облизывала кредитные карты и пыталась обнаружить следы от «порошка». Всяческие намёки на наркотики в комментариях активно поддерживала.