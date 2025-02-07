Пьяная россиянка устроила ДТП на правительственном авто в Индии и едва не поколотила полицию

ДТП с участием правительственного автомобиля произошло в индийском городе Райпур. За рулём легковушки Tata Indigo оказалась нетрезвая россиянка, которая не справилась с управлением, сидя на коленях у местного государственного адвоката, выяснил SHOT. Вторым участником аварии стал скутер Honda Activa с водителем и двумя пассажирами.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на днях на VIP-трассе. Удар был такой силы, что мопед отбросило на несколько метров, а автомобиль получил обширные повреждения передней части. Парней со скутера госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что на водительском кресле машины сидел местный адвокат, а пьяная женщина в блестящей одежде разместилась у него на коленях. Когда приехала полиция, она устроила скандал и даже начала распускать руки. Позже стало известно, что девушку зовут Нодира. Она гражданка России родом из Ташкента и находилась в Индии по туристической визе. Оба лихача задержаны.

Россиянка устроила скандал после аварии. Видео © X / Inkquestnews