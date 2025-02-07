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Регион
7 февраля, 04:58

Пьяная россиянка устроила ДТП на правительственном авто в Индии и едва не поколотила полицию

SHOT: Россиянка устроила аварию на правительственном авто в Индии

Автомобиль адвоката Tata Indigo. Обложка © X / Inkquestnews

Автомобиль адвоката Tata Indigo. Обложка © X / Inkquestnews

ДТП с участием правительственного автомобиля произошло в индийском городе Райпур. За рулём легковушки Tata Indigo оказалась нетрезвая россиянка, которая не справилась с управлением, сидя на коленях у местного государственного адвоката, выяснил SHOT. Вторым участником аварии стал скутер Honda Activa с водителем и двумя пассажирами.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на днях на VIP-трассе. Удар был такой силы, что мопед отбросило на несколько метров, а автомобиль получил обширные повреждения передней части. Парней со скутера госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что на водительском кресле машины сидел местный адвокат, а пьяная женщина в блестящей одежде разместилась у него на коленях. Когда приехала полиция, она устроила скандал и даже начала распускать руки. Позже стало известно, что девушку зовут Нодира. Она гражданка России родом из Ташкента и находилась в Индии по туристической визе. Оба лихача задержаны.

Россиянка устроила скандал после аварии. Видео © X / Inkquestnews

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Ранее в Таиланде погибла россиянка в результате ДТП на байке. Врачи около двух недель искали доноров, но из-за редкой группы крови её не смогли спасти.

Тимур Хингеев
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