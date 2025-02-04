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Регион
4 февраля, 12:45

Россиянка с редкой группой крови умерла в Таиланде после ДТП

Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице

Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице. Врачи около двух недель боролись за её жизнь и искали доноров крови.

Анастасия Шемчук. Фото © SHOT

Анастасия Шемчук. Фото © SHOT

По информации SHOT, 40-летняя Анастасия Шемчук умерла 1 февраля. Перед этим врачи сделали несколько исследований, которые показали, что её мозг мёртв. После этого женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

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Напомним, россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде в конце января. Для искали доноров крови, так как у туристки вторая отрицательная группа, которая отсутствует в местном банке крови, поскольку отрицательный резус-фактор довольно редкий среди тайцев. На призыв откликнулись десятки людей, но спасти женщину не удалось. Анастасия прилетела на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном.

Обложка ©

freepik.com/freestockcenter

Александра Вишнякова
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