Россиянка с редкой группой крови умерла в Таиланде после ДТП
Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице
Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице. Врачи около двух недель боролись за её жизнь и искали доноров крови.
Анастасия Шемчук. Фото © SHOT
По информации SHOT, 40-летняя Анастасия Шемчук умерла 1 февраля. Перед этим врачи сделали несколько исследований, которые показали, что её мозг мёртв. После этого женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.
Напомним, россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде в конце января. Для искали доноров крови, так как у туристки вторая отрицательная группа, которая отсутствует в местном банке крови, поскольку отрицательный резус-фактор довольно редкий среди тайцев. На призыв откликнулись десятки людей, но спасти женщину не удалось. Анастасия прилетела на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном.