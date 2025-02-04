Россиянка с редкой группой крови умерла в Таиланде после ДТП

Россиянка, попавшая в ДТП на байке в Таиланде, умерла в больнице. Врачи около двух недель боролись за её жизнь и искали доноров крови.

Анастасия Шемчук. Фото © SHOT

По информации SHOT, 40-летняя Анастасия Шемчук умерла 1 февраля. Перед этим врачи сделали несколько исследований, которые показали, что её мозг мёртв. После этого женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.