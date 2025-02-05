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5 февраля, 12:47

Россиянка изнасиловала своего знакомого шваброй после пьянки, его труп нашли у канализации

NewsNN: В Нижегородской области женщина изнасиловала знакомого шваброй

Женщина и двое мужчин решили устроить пьянку у себя на квартире в городе Володарск Нижегородской области. Однако посиделки со спиртным закончились плохо. Один из мужчин оказался избит и изнасилован, его труп нашли во дворе рядом с канализацией. Об этом сообщает NewsNN.

Предположительно, жертва трагедии начал приставать к женщине. Тогда за даму решил вступиться приятель, он жестоко избил мужчину. В прочем, дама в стороне не осталась и изнасиловала обидчика шваброй. Мужчина скончался от полученных травм.

Ранее в Нижегородской области задержали разнорабочего, который заманивал к себе детей возрастом от 11 до 14 лет и совершал над ними развратные действия. Его жертвами стали шесть школьников.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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