Россиянка изнасиловала своего знакомого шваброй после пьянки, его труп нашли у канализации
NewsNN: В Нижегородской области женщина изнасиловала знакомого шваброй
Женщина и двое мужчин решили устроить пьянку у себя на квартире в городе Володарск Нижегородской области. Однако посиделки со спиртным закончились плохо. Один из мужчин оказался избит и изнасилован, его труп нашли во дворе рядом с канализацией. Об этом сообщает NewsNN.
Предположительно, жертва трагедии начал приставать к женщине. Тогда за даму решил вступиться приятель, он жестоко избил мужчину. В прочем, дама в стороне не осталась и изнасиловала обидчика шваброй. Мужчина скончался от полученных травм.
Ранее в Нижегородской области задержали разнорабочего, который заманивал к себе детей возрастом от 11 до 14 лет и совершал над ними развратные действия. Его жертвами стали шесть школьников.
Life.ru / Kandinsky