Без воды и топлива: Сотни россиян оказались ловушке в Польше после экстренной посадки самолёта

Российские туристы застряли в Польше без еды, воды и топлива после экстренной посадки в стране. Изначально борт с нашими соотечественниками летел из Египта в Калининград и вынуждено сел в Познани. Сейчас самолёт отказываются заправлять и разрешать ему вылет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У пассажиров закончилась еда, а запасы воды на исходе. Обложка © Telegram / Mash

Одна из пассажирок рейса рассказала, что люди уже более 10 часов ожидают разрешения на взлёт. На борту исчерпались все запасы еды, а воды осталось немного. Также никому не разрешают идти в туалет. Всего в самолёте находятся 236 человек, среди которых есть беременные женщины и дети.

Лайнер UJ681 авиакомпании AlMasria вылетел из Шарм-эль-Шейха в Калининград, но не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада. Экипаж запросил экстренную посадку в Польше, но теперь власти отказываются предоставить топливо и разрешение на вылет. В этот момент в аэропорту Калининграда уже более 10 часов ожидают своего рейса туристы, направляющиеся на отдых в Шарм-эль-Шейх.