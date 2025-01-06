Сотни пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за режима «чёрного неба»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов из сибирских аэропортов. В частности, поводом для организации надзорных мероприятий стали опоздания самолётов, которые должны были вылететь 6 января из Норильска, Красноярска и Абакана, сообщает пресс-службы ведомства.

Так, из-за непогоды в районе международного аэропорта Норильска в воздушной гавани застряли более 200 пассажиров, 22 из которых дети. Выполнение рейсов компании «НордСтар» в города Москву, Екатеринбург, Красноярск отложено на более чем 15 часов. Кроме того, следовавший в город борт из Санкт-Петербурга был вынужден уйти на запасной аэродром в Красноярске.

Однако в международном аэропорту Красноярска, где до вечера среды установлен режим «чёрного неба», ситуация не лучше. Там 300 пассажиров не могут вылететь в Норильск. Аналогичные проблемы и в воздушной гавани Абакана. Оттуда не могут вылететь самолёты, которые должны отправиться в Москву и Новосибирск.