Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 12:11

Сотни пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за режима «чёрного неба»

Прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов из сибирских аэропортов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов из сибирских аэропортов. В частности, поводом для организации надзорных мероприятий стали опоздания самолётов, которые должны были вылететь 6 января из Норильска, Красноярска и Абакана, сообщает пресс-службы ведомства.

Так, из-за непогоды в районе международного аэропорта Норильска в воздушной гавани застряли более 200 пассажиров, 22 из которых дети. Выполнение рейсов компании «НордСтар» в города Москву, Екатеринбург, Красноярск отложено на более чем 15 часов. Кроме того, следовавший в город борт из Санкт-Петербурга был вынужден уйти на запасной аэродром в Красноярске.

Однако в международном аэропорту Красноярска, где до вечера среды установлен режим «чёрного неба», ситуация не лучше. Там 300 пассажиров не могут вылететь в Норильск. Аналогичные проблемы и в воздушной гавани Абакана. Оттуда не могут вылететь самолёты, которые должны отправиться в Москву и Новосибирск.

«Норильской, Красноярской и Абаканской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — уточнили в ведомстве.

Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе
Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе

Ранее в аэропорту Норильска самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП. Кроме того, восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией.

Обложка ©

pixabay / PublicDomainPictures

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar