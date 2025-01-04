Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе

Комиссия Росавиации расследует авиационный инцидент с самолётом «Уральских авиалиний», который 3 января экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — написал он в своём телеграм-канале.