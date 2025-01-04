Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе
Самолёт «Уральских авиалиний» в аэропорту Египта. Фото © Министерство гражданской авиации Египта
Комиссия Росавиации расследует авиационный инцидент с самолётом «Уральских авиалиний», который 3 января экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — написал он в своём телеграм-канале.
Кореняко также уточнил, что никто не пострадал, а воздушное судно было отстранено от полётов.
Напомним, что ранее самолёт Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в двигателе. Всех 236 пассажиров благополучно эвакуировали в зал международных вылетов. «Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для людей. Прибытие в Екатеринбург ожидается сегодня в 20:20.