«Уральские авиалинии» вывезут застрявших в Египте пассажиров резервным бортом
«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для пассажиров, которые ранее не смогли добраться из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, говорится в официальном аккаунте авиакомпании в Telegram. Уточняется также, что на время ожидания гражданам предоставлены необходимые услуги, они размещены в отелях.
«Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
Напомним, сегодня ночью самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неполадок в двигателе. На борту Airbus A321 было 236 пассажиров, летевших в Екатеринбург. Через 10 минут после вылета борт вернулся в аэропорт, людей удалось благополучно эвакуировать.
Telegram / UralAirlines_Official