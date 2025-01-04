«Уральские авиалинии» вывезут застрявших в Египте пассажиров резервным бортом

«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для пассажиров, которые ранее не смогли добраться из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, говорится в официальном аккаунте авиакомпании в Telegram. Уточняется также, что на время ожидания гражданам предоставлены необходимые услуги, они размещены в отелях.

«Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».