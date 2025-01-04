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Регион
4 января, 09:27

«Уральские авиалинии» вывезут застрявших в Египте пассажиров резервным бортом

«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для пассажиров, которые ранее не смогли добраться из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, говорится в официальном аккаунте авиакомпании в Telegram. Уточняется также, что на время ожидания гражданам предоставлены необходимые услуги, они размещены в отелях.

«Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Напомним, сегодня ночью самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неполадок в двигателе. На борту Airbus A321 было 236 пассажиров, летевших в Екатеринбург. Через 10 минут после вылета борт вернулся в аэропорт, людей удалось благополучно эвакуировать.

В аэропорту Норильска самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Норильска самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП
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Telegram / UralAirlines_Official

Борис Эльфанд
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