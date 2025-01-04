Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в двигателе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта.

Уточняется, что на табло у пилота высветилось сообщение о технических проблемах с двигателем. Это произошло 10 минут после взлёта. Пилот запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. На место были направлены пожарные машины и кареты скорой помощи. Всех пассажиров, коих на борту было 236, благополучно эвакуировали в зал международных вылетов.