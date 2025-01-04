Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
4 января, 12:23

В Бразилии началась расшифровка чёрных ящиков разбившегося у Актау самолёта AZAL

В Бразилии началась расшифровка чёрных ящиков с самолёта Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. О начале работ сообщил бразильский портал G1.

Сведения из чёрных ящиков передадут в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана. Агентство несёт ответственность за анализ и расследование авиакатастрофы.

Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL
Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия по расследованию происшествия в Актау направила чёрные ящики в Бразилию для расшифровки. По его словам, это решение является самым правильным с точки зрения обеспечения объективности расследования. Первые результаты расследования озвучат в течение месяца. Напомним, что жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. Выжить удалось 29 пассажирам.

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Алена Пенчугина
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