Первые результаты расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение месяца
Комиссия, созданная Правительством Казахстана для расследования авиакатастрофы с участием самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, планирует представить предварительные результаты своей работы в течение 30 дней. Об этом сообщил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.
Согласно международным стандартам, предварительные итоги расследований подобных происшествий обычно публикуются в течение месяца, напомнил он. Сейчас проводится активная работа на месте крушения: собираются фрагменты самолёта, анализируются отпечатки, снимаются слепки, которые затем размещаются в специально оборудованном ангаре в аэропорту Актау.
«И всё это эксперты кропотливо оценивают», — рассказал он в интервью агентству «Казинформ».
Напомним, что лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. Чёрные ящики, извлечённые из самолёта, отправлены для расшифровки в Бразилию.
Telegram / Акимат Мангистауской области