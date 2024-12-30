Первые результаты расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение месяца

Комиссия, созданная Правительством Казахстана для расследования авиакатастрофы с участием самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, планирует представить предварительные результаты своей работы в течение 30 дней. Об этом сообщил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

Согласно международным стандартам, предварительные итоги расследований подобных происшествий обычно публикуются в течение месяца, напомнил он. Сейчас проводится активная работа на месте крушения: собираются фрагменты самолёта, анализируются отпечатки, снимаются слепки, которые затем размещаются в специально оборудованном ангаре в аэропорту Актау.