Алиев наградил экипаж разбившегося в Актау самолёта AZAL
Ильхам Алиев на церемонии прощания с погибшими. Обложка © PresidentAZ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил награды членам экипажа самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Текст распоряжения азербайджанского лидера был размещён на сайте главы государства.
Сообщается, что погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой посмертно присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Помимо этого, лидер вручил награды за доблесть спасшимся бортпроводникам Зульфугару Асадову и Айдану Рагимли.
Напомним, что 25 декабря около аэропорта Актау в Казахстане потерпел крушение лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Сегодня между лидерами двух стран вновь прошёл разговор.