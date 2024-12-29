Алиев наградил экипаж разбившегося в Актау самолёта AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил награды членам экипажа самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Текст распоряжения азербайджанского лидера был размещён на сайте главы государства.

Сообщается, что погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой посмертно присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Помимо этого, лидер вручил награды за доблесть спасшимся бортпроводникам Зульфугару Асадову и Айдану Рагимли.