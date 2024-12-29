Путин и Алиев вновь обсудили крушение самолёта у Актау

Глава государства Владимир Путин вновь побеседовал по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Стороны продолжили обсуждение крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолёта «Азербайджанских авиалиний», — заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.