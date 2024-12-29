Путин и Алиев вновь обсудили крушение самолёта у Актау
Путин провёл новый телефонный разговор с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево). Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Терещенко
Глава государства Владимир Путин вновь побеседовал по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Стороны продолжили обсуждение крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines.
«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолёта «Азербайджанских авиалиний», — заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане рухнул самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.