Алиев считает, что разбившийся под Актау самолёт не был сбит специально

Крушение самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау не было намеренным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также добавил, что фюзеляж лайнера был весь в пробоинах, это исключило версию столкновения воздушного судна со стаей птиц. Лидер подчеркнул, что необходимо найти ответственных за произошедшее и привлечь их к уголовной ответственности.