Алиев считает, что разбившийся под Актау самолёт не был сбит специально
Крушение самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау не было намеренным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также добавил, что фюзеляж лайнера был весь в пробоинах, это исключило версию столкновения воздушного судна со стаей птиц. Лидер подчеркнул, что необходимо найти ответственных за произошедшее и привлечь их к уголовной ответственности.
«Конечно, наш самолёт был сбит не специально. Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности — всё это были меры и шаги, которые необходимо было принять», — сказал глава государства в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV
Напомним, что 25 декабря около аэропорта Актау в Казахстане потерпел крушение лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Сегодня между лидерами двух стран вновь прошёл разговор.