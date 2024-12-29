Баку требует от Москвы выплаты компенсаций из-за катастрофы под Актау

В беседе с журналистами он заявил, что Азербайджан донёс до России свои требования в связи с крушением самолёта.

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам, и членам экипажа. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены», — заявил лидер страны.