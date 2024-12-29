Баку требует от Москвы выплаты компенсаций из-за катастрофы под Актау
Баку требует от РФ «признания вины и наказания виновных» в катастрофе AZAL
Баку направило российской стороне требование о признании ответственности за катастрофу самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау. С соответствующим заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.
В беседе с журналистами он заявил, что Азербайджан донёс до России свои требования в связи с крушением самолёта.
«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам, и членам экипажа. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены», — заявил лидер страны.
Напомним, что официальных результатов экспертизы о причинах крушения данного воздушного судна пока нет.
Утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане рухнул самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, включая семерых россиян, ещё 29 пассажиров выжили. Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и извинился за инцидент, произошедший в воздушном пространстве РФ.
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