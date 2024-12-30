Казахстан отправил чёрные ящики самолета AZAL в Бразилию на расшифровку

Чёрные ящики, извлечённые из потерпевшего крушение самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), отправлены для расшифровки в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

«Казахстан направил чёрные ящики в Бразилию. Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Чёрные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», — говорится в сообщении.