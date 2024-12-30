Казахстан отправил чёрные ящики самолета AZAL в Бразилию на расшифровку
Чёрные ящики, извлечённые из потерпевшего крушение самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), отправлены для расшифровки в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.
«Казахстан направил чёрные ящики в Бразилию. Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Чёрные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», — говорится в сообщении.
Также в Минтрансе Казахстана уточняли, бразильский центр обладает всеми необходимыми техническими возможностями и сертифицированной лабораторией для их считывания.
Напомним, что лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших.
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