Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL
Участие в расшифровке чёрных ящиков самолёта Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау 25 декабря, примут в том числе и российские специалисты. Об этом стало известно из заявления ВВС Бразилии.
В сообщении говорится, что изучением данных с бортовых самописцев займутся три дополнительных эксперта из России и столько же — из Азербайджана. Они будут следить за процессом расшифровки ящиков, которые должны прибыть в центр расследования авиапроисшествий 31 декабря.
Днём ранее в Бразилию для изучения самописцев направилась и комиссия из Казахстана. Первые же результаты расследования авиакатастрофы, которая унесла жизни 38 человек, будут озвучены в течение 30 дней.
Telegram / Акимат Мангистауской области