Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
31 декабря, 00:07

Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL

Участие в расшифровке чёрных ящиков самолёта Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау 25 декабря, примут в том числе и российские специалисты. Об этом стало известно из заявления ВВС Бразилии.

В сообщении говорится, что изучением данных с бортовых самописцев займутся три дополнительных эксперта из России и столько же — из Азербайджана. Они будут следить за процессом расшифровки ящиков, которые должны прибыть в центр расследования авиапроисшествий 31 декабря.

Чёрные ящики разбившегося у Актау самолёта AZAL расшифруют в Бразилии
Чёрные ящики разбившегося у Актау самолёта AZAL расшифруют в Бразилии

Днём ранее в Бразилию для изучения самописцев направилась и комиссия из Казахстана. Первые же результаты расследования авиакатастрофы, которая унесла жизни 38 человек, будут озвучены в течение 30 дней.

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Telegram / Акимат Мангистауской области

Илья Пушкарев
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