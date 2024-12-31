Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL

Участие в расшифровке чёрных ящиков самолёта Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау 25 декабря, примут в том числе и российские специалисты. Об этом стало известно из заявления ВВС Бразилии.

В сообщении говорится, что изучением данных с бортовых самописцев займутся три дополнительных эксперта из России и столько же — из Азербайджана. Они будут следить за процессом расшифровки ящиков, которые должны прибыть в центр расследования авиапроисшествий 31 декабря.