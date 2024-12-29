Чёрные ящики разбившегося у Актау самолёта AZAL расшифруют в Бразилии
Бортовые самописцы разбившегося под Актау самолёта AZAL будут направлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Именно в этой стране был произведён самолёт Embraer Е-190. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Казахстана.
Казахстан принимает решение о выборе страны для расшифровки чёрных ящиков в соответствии с Чикагской конвенцией, которую он ратифицировал в 1992 году. Также страна является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). При выборе Казахстан согласовал свои действия с представителями России и Азербайджана. Центр CENIPA располагает всеми необходимыми техническими возможностями, соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для извлечения данных.
Напомним, что лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Сегодня между лидерами двух стран вновь прошёл разговор.
Telegram / Акимат Мангистауской области