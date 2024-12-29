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Регион
29 декабря, 18:33

Чёрные ящики разбившегося у Актау самолёта AZAL расшифруют в Бразилии

Бортовые самописцы разбившегося под Актау самолёта AZAL будут направлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Именно в этой стране был произведён самолёт Embraer Е-190. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Казахстана.

Казахстан принимает решение о выборе страны для расшифровки чёрных ящиков в соответствии с Чикагской конвенцией, которую он ратифицировал в 1992 году. Также страна является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). При выборе Казахстан согласовал свои действия с представителями России и Азербайджана. Центр CENIPA располагает всеми необходимыми техническими возможностями, соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для извлечения данных.

Напомним, что лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и извинился за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ. Сегодня между лидерами двух стран вновь прошёл разговор.

Алиев считает, что разбившийся под Актау самолёт не был сбит специально
Алиев считает, что разбившийся под Актау самолёт не был сбит специально
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Telegram / Акимат Мангистауской области

Полина Никифорова
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