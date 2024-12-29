Чёрные ящики разбившегося у Актау самолёта AZAL расшифруют в Бразилии

Бортовые самописцы разбившегося под Актау самолёта AZAL будут направлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Именно в этой стране был произведён самолёт Embraer Е-190. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Казахстана.

Казахстан принимает решение о выборе страны для расшифровки чёрных ящиков в соответствии с Чикагской конвенцией, которую он ратифицировал в 1992 году. Также страна является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). При выборе Казахстан согласовал свои действия с представителями России и Азербайджана. Центр CENIPA располагает всеми необходимыми техническими возможностями, соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для извлечения данных.