Авиакатастрофа в Казахстане
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Регион
3 января, 05:03

Токаев: Чёрные ящики с рухнувшего самолёта в Актау отправлены в Бразилию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили» заявил, что правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау направила чёрные ящики в Бразилию для расшифровки. По его словам, это решение является самым правильным с точки зрения обеспечения объективности расследования.

Токаев добавил, что для расследования были приглашены 17 международных экспертов, включая специалистов от ИКАО и МАК. Он уверен, что этот шаг гарантирует беспристрастность и точность в процессе выяснения причин трагедии.

«Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования», — сказал Токаев.

Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL
Российских специалистов привлекут к расшифровке чёрных ящиков самолёта AZAL

Напомним, самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Первые результаты расследования авиакатастрофы озвучат в течение месяца.

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Telegram / Акимат Мангистауской области

Артём Гапоненко
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