Токаев: Чёрные ящики с рухнувшего самолёта в Актау отправлены в Бразилию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили» заявил, что правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау направила чёрные ящики в Бразилию для расшифровки. По его словам, это решение является самым правильным с точки зрения обеспечения объективности расследования.

Токаев добавил, что для расследования были приглашены 17 международных экспертов, включая специалистов от ИКАО и МАК. Он уверен, что этот шаг гарантирует беспристрастность и точность в процессе выяснения причин трагедии.