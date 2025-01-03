Токаев: Чёрные ящики с рухнувшего самолёта в Актау отправлены в Бразилию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили» заявил, что правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау направила чёрные ящики в Бразилию для расшифровки. По его словам, это решение является самым правильным с точки зрения обеспечения объективности расследования.
Токаев добавил, что для расследования были приглашены 17 международных экспертов, включая специалистов от ИКАО и МАК. Он уверен, что этот шаг гарантирует беспристрастность и точность в процессе выяснения причин трагедии.
«Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования», — сказал Токаев.
Напомним, самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Первые результаты расследования авиакатастрофы озвучат в течение месяца.
Telegram / Акимат Мангистауской области