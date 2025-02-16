В Калининграде сел самолёт с российскими туристами, застрявший в Польше на 13 часов

Самолёт египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, который совершил вынужденную посадку в Польше и отправился по маршруту в Калининград спустя 13 часов, уже достиг аэропорта назначения. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

Напомним, сегодня сотни граждан России оказались в затруднительном положении в Польше из-за вынужденной посадки самолёта египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Рейс, изначально направлявшийся из Египта в Калининград, совершил экстренную посадку в Познани. На борту закончились все запасы еды, а воды оставалось совсем немного. Кроме того, пассажирам не позволяли покидать свои места для посещения туалета. В самолёте находятся 236 человек, среди которых есть беременные и дети. Позже появилась информация, что борт вылетел в Калининград спустя 13 часов.