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Регион
15 февраля, 13:13

Пилота «‎генеральского» вертолёта обвинили в таране самолёта с фигуристами над Вашингтоном

CBS: В США вертолёт Black Hawk не услышал диспетчера до столкновения с самолётом

В США озвучили новые детали столкновения в воздухе армейского вертолёта Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines, произошедшего в конце января этого года. Предполагается, что вертолётчик не услышал указаний диспетчера по поводу самолёта. Об этом сообщает CBS со ссылкой на следователей.

«Экипаж армейского вертолёта Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с самолётом American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, и упавшего в реку Потомак, мог не услышать указаний авиадиспетчера пройти позади самолёта», — говорится в заявлении.

Пилот упавшего в Вашингтоне самолёта пытался увернуться от «‎генеральского» вертолёта в небе
Пилот упавшего в Вашингтоне самолёта пытался увернуться от «‎генеральского» вертолёта в небе

Напомним, 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом Black Hawk у аэропорта Вашингтона и рухнул в реку Потомак. Предположительно, вертолёт летел слишком высоко и занял тот же эшелон, что и лайнер. Жертвами трагедии стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту самолёта были, в том числе российские фигуристыАлександр Кирсанов, Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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