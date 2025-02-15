Пилота «‎генеральского» вертолёта обвинили в таране самолёта с фигуристами над Вашингтоном

В США озвучили новые детали столкновения в воздухе армейского вертолёта Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines, произошедшего в конце января этого года. Предполагается, что вертолётчик не услышал указаний диспетчера по поводу самолёта. Об этом сообщает CBS со ссылкой на следователей.