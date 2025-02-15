Пилота «генеральского» вертолёта обвинили в таране самолёта с фигуристами над Вашингтоном
CBS: В США вертолёт Black Hawk не услышал диспетчера до столкновения с самолётом
В США озвучили новые детали столкновения в воздухе армейского вертолёта Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines, произошедшего в конце января этого года. Предполагается, что вертолётчик не услышал указаний диспетчера по поводу самолёта. Об этом сообщает CBS со ссылкой на следователей.
«Экипаж армейского вертолёта Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с самолётом American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, и упавшего в реку Потомак, мог не услышать указаний авиадиспетчера пройти позади самолёта», — говорится в заявлении.
Напомним, 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом Black Hawk у аэропорта Вашингтона и рухнул в реку Потомак. Предположительно, вертолёт летел слишком высоко и занял тот же эшелон, что и лайнер. Жертвами трагедии стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту самолёта были, в том числе российские фигуристы – Александр Кирсанов, Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.
ТАСС / ЕРА