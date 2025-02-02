Пилот упавшего в Вашингтоне самолёта пытался увернуться от «‎генеральского» вертолёта в небе

Пилот, находящийся за штурвалом самолёта Bombardier, в который врезался в Вашингтоне военный вертолёт, пытался изменить траекторию, чтобы избежать столкновения. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).

В ведомстве добавили, что сам манёвр пилот выполнил на последних секундах, из-за чего столкновения с вертолётом Black Hawk избежать не удалось.