Пилот упавшего в Вашингтоне самолёта пытался увернуться от «генеральского» вертолёта в небе
NYP: Пилот самолёта Bombardier пытался увернуться от вертолёта в небе Вашингтона
Пилот, находящийся за штурвалом самолёта Bombardier, в который врезался в Вашингтоне военный вертолёт, пытался изменить траекторию, чтобы избежать столкновения. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).
В ведомстве добавили, что сам манёвр пилот выполнил на последних секундах, из-за чего столкновения с вертолётом Black Hawk избежать не удалось.
NTSB приводит данные с бортового самописца, свидетельствующие о том, что в момент столкновения воздушное судно находилось на высоте 99 метров, хотя диспетчеры говорили, что самолёт был в 61 метре над землёй. В ведомстве добавили, что вся извлечённая информация пока носит только предварительный характер.
Напомним, что авиакатастрофа в США случилась 30 января. В пожарной охране и скорой помощи заявили, что в результате трагедии погибли 67 человек. СМИ считают, что вертолёт Black Hawk в тот момент времени выполнял тренировочный полёт в рамках секретной программы, заключающейся в эвакуации высокопоставленных офицеров в случае теракта или масштабной атаки.
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