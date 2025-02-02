Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 07:28

Пилот упавшего в Вашингтоне самолёта пытался увернуться от «‎генеральского» вертолёта в небе

NYP: Пилот самолёта Bombardier пытался увернуться от вертолёта в небе Вашингтона

Пилот, находящийся за штурвалом самолёта Bombardier, в который врезался в Вашингтоне военный вертолёт, пытался изменить траекторию, чтобы избежать столкновения. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).

В ведомстве добавили, что сам манёвр пилот выполнил на последних секундах, из-за чего столкновения с вертолётом Black Hawk избежать не удалось.

NTSB приводит данные с бортового самописца, свидетельствующие о том, что в момент столкновения воздушное судно находилось на высоте 99 метров, хотя диспетчеры говорили, что самолёт был в 61 метре над землёй. В ведомстве добавили, что вся извлечённая информация пока носит только предварительный характер.

В США назвали имя третьего члена экипажа упавшего в Потомак UH-60, и это женщина
В США назвали имя третьего члена экипажа упавшего в Потомак UH-60, и это женщина

Напомним, что авиакатастрофа в США случилась 30 января. В пожарной охране и скорой помощи заявили, что в результате трагедии погибли 67 человек. СМИ считают, что вертолёт Black Hawk в тот момент времени выполнял тренировочный полёт в рамках секретной программы, заключающейся в эвакуации высокопоставленных офицеров в случае теракта или масштабной атаки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиакатастрофа в США
  • США
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar