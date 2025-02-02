«Такси» для генералов: В США выяснили, как вертолёт UH-60 оказался на пути у самолёта в Вашингтоне

Военный вертолёт UH-60 Black Hawk, который стал причиной авиакатастрофы в Вашингтоне, в день трагедии совершал тренировочный полёт в рамках секретной программы Пентагона. Она заключается в эвакуации первых лиц государства в безопасное место в случае теракта или масштабной атаки, выяснили в The Wall Street Journal.