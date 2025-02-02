«Такси» для генералов: В США выяснили, как вертолёт UH-60 оказался на пути у самолёта в Вашингтоне
WSJ: UH-60 отрабатывал эвакуацию первых лиц перед авиакатастрофой в Вашингтоне
Военный вертолёт UH-60 Black Hawk, который стал причиной авиакатастрофы в Вашингтоне, в день трагедии совершал тренировочный полёт в рамках секретной программы Пентагона. Она заключается в эвакуации первых лиц государства в безопасное место в случае теракта или масштабной атаки, выяснили в The Wall Street Journal.
«Эти полёты — часть плана на случай ядерной угрозы, кибератаки или терактов, подобных совершённым 11 сентября», — пояснил WSJ представитель Пентагона.
В обычное время вертолёты 12-го авиабатальона перевозят различных VIP-персон вроде генералов, чиновников и членов Конгресса. Это создаёт дополнительные сложности для контроля воздушного трафика над Вашингтоном.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии стали 67 человек, в том числе российские фигуристы. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.