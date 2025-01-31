В США заявили, что разбившимся над Вашингтоном вертолётом управляла женщина
ABC: Вертолётом, столкнувшимся с гражданским лайнером в США, управляла женщина
Военным вертолётом, который столкнулся с гражданским лайнером в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с более чем 500 часами налёта. Об этом сообщил начальник штаба Главного управления армейской авиации США Джонатан Козиол.
Он также отметил, что на борту вертолёта находились инструктор и командир экипажа. По словам Козиола, команда имела значительный опыт: пилот-инструктор насчитывал свыше 1000 часов налёта, а у командира было несколько сотен часов.
«Оба пилота летали по этому конкретному маршруту раньше ночью. Это не было чем-то новым ни для одного из них», — приводит его слова телеканал ABC News
При этом до этого сообщалось, что вертолётом, сбившим самолёт в Вашингтоне, якобы мог управлять трансгендер*. За день до происшествия он опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в США 30 января. Жертвами трагедии стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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