В США заявили, что разбившимся над Вашингтоном вертолётом управляла женщина

Военным вертолётом, который столкнулся с гражданским лайнером в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с более чем 500 часами налёта. Об этом сообщил начальник штаба Главного управления армейской авиации США Джонатан Козиол.

Он также отметил, что на борту вертолёта находились инструктор и командир экипажа. По словам Козиола, команда имела значительный опыт: пилот-инструктор насчитывал свыше 1000 часов налёта, а у командира было несколько сотен часов.

«Оба пилота летали по этому конкретному маршруту раньше ночью. Это не было чем-то новым ни для одного из них», — приводит его слова телеканал ABC News

При этом до этого сообщалось, что вертолётом, сбившим самолёт в Вашингтоне, якобы мог управлять трансгендер*. За день до происшествия он опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей.