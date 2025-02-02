В США назвали имя третьего члена экипажа упавшего в Потомак UH-60, и это женщина

Минобороны США обнародовало имя третьего члена экипажа военного вертолёта UH-60 Black Hawk, который столкнулся с пассажирским авиалайнером в небе над Вашингтоном. Им оказалась капитан Ребекка Лобах. Также на борту были сержант Райан Остин О'Хара и старшина Эндрю Лойд Ивс.

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — говорится в сообщении Пентагона.