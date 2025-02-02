В США назвали имя третьего члена экипажа упавшего в Потомак UH-60, и это женщина
Минобороны США обнародовало имя третьего члена экипажа военного вертолёта UH-60 Black Hawk, который столкнулся с пассажирским авиалайнером в небе над Вашингтоном. Им оказалась капитан Ребекка Лобах. Также на борту были сержант Райан Остин О'Хара и старшина Эндрю Лойд Ивс.
«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — говорится в сообщении Пентагона.
В публикации сказано, что погибшая никогда не принимала участия в боевых действиях, но была удостоена нескольких наград. Среди них медали «За службу в национальной обороне», «За заслуги перед армией» и «За достижения в армии».
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии стали 67 человек, в том числе несколько российских фигуристов. UH-60 мог выполнять тренировочный полёт в рамках секретной программы Пентагона. Она заключается в эвакуации первых лиц государства в безопасное место в случае теракта или масштабной атаки.