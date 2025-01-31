Трамп заявил, что Black Hawk, врезавшийся в самолёт, летел слишком высоко

Военный вертолёт Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолётом в небе над Вашингтоном, летел выше допустимого уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко. Он следовал намного выше предельной высоты 200 футов (около 61 метра). Это не так уж сложно понять, не так ли?» — написал он в соцсети Truth Social.