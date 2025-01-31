Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 января, 14:28

Трамп заявил, что Black Hawk, врезавшийся в самолёт, летел слишком высоко

Военный вертолёт Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолётом в небе над Вашингтоном, летел выше допустимого уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко. Он следовал намного выше предельной высоты 200 футов (около 61 метра). Это не так уж сложно понять, не так ли?» — написал он в соцсети Truth Social.

Пользователи Сети заметили странность на детальном видео авиакатастрофы в США
Пользователи Сети заметили странность на детальном видео авиакатастрофы в США

Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта Вашингтона и рухнул в реку Потомак. Жертвами трагедии стали 67 человек, в их числе —российские фигуристы, у троих из них были российские паспорта. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном и заявил, что ему «очень-очень жаль».

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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