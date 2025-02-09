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Регион
9 февраля, 08:02

Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля в США

Александр Кирсанов. Фото © X / USFigureSkating

Александр Кирсанов. Фото © X / USFigureSkating

Погибшего в авиакатастрофе с самолётом и вертолётом в небе над Вашингтоном бывшего российского фигуриста Александра Кирсанова похоронят 22 февраля в США. Об этом рассказала вдова спортсмена Наталья Гудина.

«22 февраля», — ответила Гудина на вопрос ТАСС о дате похорон трагически погибшего фигуриста.

Как уже писал Life.ru, пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт 30 января при заходе на посадку у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту воздушного судна были, в том числе российские фигуристыКирсанов, Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

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Андрей Бражников
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