Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраля в США
Александр Кирсанов. Фото © X / USFigureSkating
Погибшего в авиакатастрофе с самолётом и вертолётом в небе над Вашингтоном бывшего российского фигуриста Александра Кирсанова похоронят 22 февраля в США. Об этом рассказала вдова спортсмена Наталья Гудина.
«22 февраля», — ответила Гудина на вопрос ТАСС о дате похорон трагически погибшего фигуриста.
Как уже писал Life.ru, пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт 30 января при заходе на посадку у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту воздушного судна были, в том числе российские фигуристы – Кирсанов, Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.