Ночь в самолёте: Туристы 15 часов сидят в аэропорту Сочи в ожидании вылета на Пхукет

Пассажиры рейса ZF 2967 авиакомпании AZUR air не могут вылететь из Сочи в Пхукет уже 15 часов. Самолёт должен был отправиться 21 февраля в 23:30, но погода внесла свои коррективы. Люди почти пять часов просидели сначала на борту, а позже их отправили получать багаж. Об этом TourDom.ru рассказал турагент.

Рейс переносили несколько раз. Авиакомпания также ночью смогла найти только два автобуса, чтобы отвезти пассажиров в отели — все 300 туристов не влезли в транспорт. К проблемам прибавилась плохая погода и чтобы в дальнейшем не опоздать на рейс некоторые решили остаться в аэропорту.

«Очень раздражает туристов, когда переносят частями. Клиенты не поехали в гостиницу, так как смысла не было, а тут опять переносы», – рассказал ещё один турагент.

Причиной такой долгой задержки в итоге стали сложные метеоусловия в аэропорту Сочи, вызванные обильным снегопадом. Теперь там целая очередь из самолётов.

Авиакомпания заявила, что предоставила людям все необходимые услуги. Также своевременно началась организация расселения пассажиров. Сейчас в аэропорту идёт очередная подготовка к вылету и ведётся поиск резервного экипажа.