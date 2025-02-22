Ночь в самолёте: Туристы 15 часов сидят в аэропорту Сочи в ожидании вылета на Пхукет
Рейс AZUR air из Сочи на Пхукет задержали на 15 часов из-за снегопада
Пассажиры рейса ZF 2967 авиакомпании AZUR air не могут вылететь из Сочи в Пхукет уже 15 часов. Самолёт должен был отправиться 21 февраля в 23:30, но погода внесла свои коррективы. Люди почти пять часов просидели сначала на борту, а позже их отправили получать багаж. Об этом TourDom.ru рассказал турагент.
Рейс переносили несколько раз. Авиакомпания также ночью смогла найти только два автобуса, чтобы отвезти пассажиров в отели — все 300 туристов не влезли в транспорт. К проблемам прибавилась плохая погода и чтобы в дальнейшем не опоздать на рейс некоторые решили остаться в аэропорту.
«Очень раздражает туристов, когда переносят частями. Клиенты не поехали в гостиницу, так как смысла не было, а тут опять переносы», – рассказал ещё один турагент.
Причиной такой долгой задержки в итоге стали сложные метеоусловия в аэропорту Сочи, вызванные обильным снегопадом. Теперь там целая очередь из самолётов.
Авиакомпания заявила, что предоставила людям все необходимые услуги. Также своевременно началась организация расселения пассажиров. Сейчас в аэропорту идёт очередная подготовка к вылету и ведётся поиск резервного экипажа.
Ранее Life.ru рассказал, что хоккеистов хоккейной команды «Трактор» сняли с рейса в Хабаровске якобы из-за их неадекватного поведения. Спортсмены вошли в самолёт в приподнятом настроении после победы над местным «Амуром» со счётом 5:2. Один из игроков случайно толкнул аварийную дверь, в результате чего люк открылся на крыло и герметичность салона была нарушена. Представители команды позже опровергли информацию о задержании рейса. Одного игрока сняли с борта на полтора часа и позже вернули обратно. Самолёт успешно приземлился в Челябинске.
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