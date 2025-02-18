В «Тракторе» отреагировали на сообщения о задержке рейса из-за дебоша хоккеистов

При вылете рейса из Хабаровска с хоккеистами из «Трактора» на борту не шло речи о механических повреждениях самолёта. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление представителей клуба.

«После матча с «Амуром» рейс с ХК «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких‑либо механических повреждениях самолёта речи не шло», — указано в сообщении.

В «Тракторе» добавили, что хоккеисты вернулись на борт после повторной проверки авиалайнера всеми службами аэропорта. Около 20:30 по челябинскому времени (22:30 по Москве) спортсмены вылетели домой.