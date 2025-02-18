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Регион
18 февраля, 12:32

В «Тракторе» отреагировали на сообщения о задержке рейса из-за дебоша хоккеистов

«Матч ТВ»: «Трактор» опроверг данные о задержке рейса из-за поведения хоккеистов

Игроки «Трактора». Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Игроки «Трактора». Обложка © ТАСС / Александр Щербак

При вылете рейса из Хабаровска с хоккеистами из «Трактора» на борту не шло речи о механических повреждениях самолёта. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление представителей клуба.

«После матча с «Амуром» рейс с ХК «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких‑либо механических повреждениях самолёта речи не шло», — указано в сообщении.

В «Тракторе» добавили, что хоккеисты вернулись на борт после повторной проверки авиалайнера всеми службами аэропорта. Около 20:30 по челябинскому времени (22:30 по Москве) спортсмены вылетели домой.

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Ранее сообщалось, что игроков ХК «Трактор» сняли с рейса из Хабаровска якобы из-за буйного поведения. Спортсмены ввалились в самолёт на кураже после победы над местным «Амуром» (5:2). Один из хоккеистов толкнул аварийную дверь, люк открылся на крыло и пропала герметичность.

Дарья Нарыкова
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